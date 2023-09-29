Enerji şirketinin bir kısmı halka arz edilecek

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, hisselerinin bir kısmının halka arz edilmesi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

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Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamasında şunlar dendi: “Sermayesinin yüzde 100’üne sahip olduğumuz Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’nin paylarının bir kısmının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve kararları çerçevesinde halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.”

Bir şirketin halka arz edilebilmesi için gerekli şartları sağlayıp Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurması gerekiyor. SPK da onayladığı zaman şirketin halka arz süreci başlıyor.