SYRIZA’nın yeni lideri Kasselakis ayağının tozuyla askere gidiyor

Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) liderliğine seçilen Stefanos Kasselakis, zorunlu askerlik görevine gidecek.

Fotoğraf: Facebook / Sofia Camploni

Seçildikten yalnızca birkaç gün sonra Yunanistan’daki Star televizyonuna konuşan Kasselakis, zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek için bir süre politikaya ara vereceğini söyledi: “Benim için bir onur olacak. Çok mutluyum. Her şey rayına oturunca ve parti organları toplanınca yakın zamanda gideceğim.”

14 yaşından beri ABD’de yaşayan Kasselakis, askerlik yükümlülüğünden muaftı. Fakat SYRIZA’ya katılmak için Yunanistan’a dönen fenomen siyasetçi, altı aylık zorunlu askerlik veya üç haftalık bedelli askerlik görevlerinden birini seçmek zorunda.

Birliğe teslim olması için 2024’e kadar zamanı olan Kasselakis, Türkiye’yle kara sınırına yakın bir yerde veya Ege adalarından birinde hizmet etmek istediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Kasselakis, 24 Eylül’de ikinci tur seçimler eski bakan Efi Ahçioğlu’na karşı kazanarak genel başkan olmuştu.

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Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kasselakis, SYRIZA’yla 2021’de tanıştı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD’ye göç eden, finans ve ekonomi eğitimi alan Kasselakis bir süre yatırım bankası Goldman Sachs’ta çalışmış, ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.

Eşcinsel olduğunu da gizlemeyen 35 yaşındaki Kasselakis, rüzgarı arkasına alarak kısa sürede sağlam destek topladı.

Buna karşılık lideri olduğu partisi tarafından fazla liberal ve kentli bulunun genç siyasetçi, parti içi eleştirilerle karşı karşıya.