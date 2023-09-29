Halka arz edilen şirketten yüzde 279’luk yükseliş

Britanya’da yapılan akademik bir araştırmaya göre saat 22.00-23.00 saatleri arasında uyumak kalp ve damar sağlığına iyi geliyor. Uzmanlar bu araştırmanın sonuçlarını dikkate alsa da neden sonuç ilişkisi için kesin konuşmuyor. Çünkü kalp sağlığı için tek parametre uyku değil.