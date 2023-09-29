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Yaramazlara biraz batar!

Halka arz edilen şirketten yüzde 279’luk yükseliş

Eylül başında halka arz edilen Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ (TARKM) hisseleri, 14 günlük işlem sürecinde yüzde 279 değer kazandı.

Fotoğraf: AA

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ, 31 Ağustos 2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla halka arz edilmesi onaylanmıştı.


TARKM hisseleri, 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde halka arz edilmiş ve Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştı.

Şirket hisselerinin yükselişi durduralamıyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre 12 Eylül’den bu yana tavandan işlem gören TARKM hisseleri, halka arz edildiğinden beri yüzde 279 yükseldi.

Hisseler şu an 407,5 liradan işlem görüyor.

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