Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal’dan çekildi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı da ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli gerekçe göstererek Altın Portakal Film Festivali’ne verdiği desteği çektiğini duyurdu.

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Yönetmen Nejla Demirci’nin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlattığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı.

Sanatçıların direnişi karşısında dün sabah geri adım atan yönetim, belgeseli yeniden seçkiye almıştı. Ancak bu defa da Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bakanlığın kararını ‘çok değerli’ bulmuştu: “Altın Portakal gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez.”

Resmi açıklamaların ardından festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu belgeselin yeniden seçkiden çıkarıldığını duyurmuştu.

Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden desteğini çektiğini açıkladı. Antalya Spor Salonu’nu festival için tahsis eden bakanlık tahsisi iptal ettiğini bildirdi.

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