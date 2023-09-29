Erdoğan’a Ankara anketi: Osman Gökçek’e şaşırmamış 

ALTAN SANCAR

Yaklaşan yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği kentlerin başında gelen Ankara’da AKP kulislerinde ‘kuvvetli’ görülen yeni bir ‘olası aday’ ortaya çıktı. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in son dönemlerde yapılan bazı anketlerde önde çıkmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dikkatini çektiği konuşuluyor. Öte yandan İstanbul için hala Fahrettin Koca ve Tevfik Göksu’nun adı öne çıkıyor.

Osman Gökçek. Fotoğraf: Youtube

Türkiye genel seçimleri geride bırakarak yerel seçimlere doğru giderken gözler Erdoğan’ın büyük önem verdiği iki kentte. Öyle ki çalışmalara hız verilmesini isteyen Erdoğan’ın yakın çevresine, “İstanbul ve Ankara’yı almadan seçim zaferimiz yarım kalır” dediği belirtiliyor.

Erdoğan’ın yaklaşımı nedeniyle seçimlerde özellikle bu iki ilin adayları konusunda ‘olası bir hata yapmamak’ amacıyla çok yoğun bir saha çalışması yürütülüyor. AKP, saha çalışmalarına ek olarak güvenilir gördüğü çok sayıda kamuoyu araştırma şirketine hem İstanbul hem de Ankara için özel çalışmalar yaptırmayı sürdürüyor. Aday isimlerinin sorulduğu, açık uçlu bırakıldığı ve seçmenin nabzının yoklandığı tüm bu çalışmaların sonucu Erdoğan’a sunuluyor. Erdoğan ziyaret ve rutin gündeminden boşta kalan zamanlarında yakın kurmaylarıyla saha çalışmalarına ilişkin hazırlanan sunumları ve kamuoyu araştırmalarını değerlendiriyor.

İstanbul için üç isim

AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre İstanbul’daki saha çalışmalarında öne çıkan ilk isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Kendisi adaylık düşünmediğini duyurmuş olsa da Erdoğan’ın önüne giden anketlerin çoğunda adının çıkması adaylık sürecinin konuşulmasına yol açıyor.

Koca’yı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum takip ederken, uzun süredir çalışmalarına başladığı bilinen eski ulaştırma bakanı Adil Karaismailoğlu da Erdoğan’ın önündeki isimler arasında yer alıyor.

Şapkadan tavşan çıkarabilir

Partili kaynaklar tüm bunlara rağmen Erdoğan’ın son dakikada ‘şapkadan tavşan çıkararak’ sürpriz ve güçlü bir aday belirleyebileceğini de düşünüyor.

Gökçek’e şaşırmamış

Benzer bir düşüncenin Ankara için de hakim olduğunu dile getiren AKP’liler, son dönemde Erdoğan’a sunulan kamuoyu araştırmalarında Osman Gökçek’in adının yer aldığını belirtiyor.

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Ankara için Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok’un adının sık sık geçmesini de değerlendiren Erdoğan’a yakın bir isim, “Son kararı cumhurbaşkanımız verecektir ama Gökçek’in adını görünce şaşırmamış olması önemli bir mesaj” dedi.

Partililer en geç kasım ayı içinde adayların belirleneceğini ve uzun soluklu çalışmaların başlayacağını da düşünüyor.