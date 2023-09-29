Elon Musk, TEKNOFEST’e katılmayı ‘sabırsızlıkla’ bekliyormuş

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gelecek yıl TEKNOFEST’e bizzat katılmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

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Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Musk’la görüşmüştü.

Erdoğan, Musk’a Tesla’nın 7’nci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yapmıştı. Ayrıca Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek TEKNOFEST’e davet etmişti.

Musk’tan davete cevap geldi. Musk, Twitter hesabından (Yeni adıyla X) TEKNOFEST’ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşarak, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti.

Erdoğan’a da teşekkür eden Musk, “Gelecek yıl TEKNOFEST’e bizzat katılmayı ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesini kullandı.