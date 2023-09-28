Elon Musk’ın sanayi bakanının başının üstünde yeri varmış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tesla, SpaceX ve Twitter’ın sahibi işadamı Elon Musk, TEKNOFEST’e gelirse, “Başımızın üstünde yeri var” dedi.

Erdoğan, New York’ta Musk’la görüşmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Musk’la görüşmüştü.

Erdoğan, Musk’a Tesla’nın 7’nci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yapmıştı. Ayrıca Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek TEKNOFEST’e davet etmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Musk’ın Türkiye’ye gelmesiyle ilgili AA’ya konuştu.

İlerleyen süreçte Tesla ve SpaceX’le olan işbirliğini artırmak istediklerini belirten Kacır, Erdoğan’ın Musk’ı TEKNOFEST’e davet ettiğini hatırlatarak “Musk’ın yardımcısı daha önce Efes’i gezmiş. Buranın etkileyici bir yer olduğunu o da söyledi. Musk da gelmek için fırsat kollayacağını ifade etti. Gelirse başımızın üzerinde yeri var. Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak kendisini burada ağırlamak isteriz” dedi.