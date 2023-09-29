Suların çekildiği İztuzu Plajı’nda antik tuz tesisi ortaya çıktı

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı’nda suların çekilmesiyle tuz tesisi olarak kullanılan iki bin yıllık tuz sahası gün yüzüne çıktı.

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kaunos Antik Kenti’ndeki çalışmalar sırasında 2005’te ortaya çıkarılan sahada, antik kent kazı heyeti inceleme yaptı.

Tesisteki tuz tavalarının içindeki tuz oluşumları tesisin günümüze kadar işlevini yitirmediğini gösterdi.

Kazı başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük biri ticaret, diğerinin askeri olmak üzere tespit edilen iki limanıyla Kaunos Antik Kenti’nin bir liman şehri olduğuna söyledi. Çörtük, antik kaynaklarda Kaunos tuzunun farmakolojide göz merhemi yapımında katkı maddesi olarak kullanıldığının yer aldığını belirtti.

Ayrıca Çörtük “Antik dönemde mühendislik harikası bir yöntemle tesisin bu bölgeye kurulduğunu görüyoruz. Yaptığımız deneysel arkeolojik çalışmalarda yılın 3-4 aylık tuz üretim döneminde ortalama 4-5 ton tuz üretildiğini biliyoruz. Üretilen tuzların çuvallarla limana taşınarak gemilerle Yunanistan, adalar ve ihtiyacı olan bölgelere ihraç edildiğini biliyoruz” dedi.