Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı

Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Gordion Antik Kenti, UNESCO tarafından ‘Dünya Mirası’ ilan edildi.

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Suudi Arabistan‘ın başkenti Riyad’da düzenlenen 45’inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla Gordion artık bir dünya mirası olarak korunacak.

Böylelikle Türkiye, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 20’nci kültür varlığını kaydettirmiş oldu.

En uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlardan

Ankara’nın Polatlı ilçesinde antik dönemden bugüne ulaşan Gordion’da, M.Ö. 2.500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim, günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük’te devam ediyor.

Antik Kent ve çevresinde 4 bin 500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim, Gordion’u dünyanın ‘en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar’ arasına taşıyor.

Frig uygarlığının başkenti olan Gordion’un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs, M.Ö. 9. yüzyıldan M.Ö. 3. yüzyıla kadar farklı dönemlere tarihleniyor.

Sitadel Höyüğü, Gordion Arkeolojik Alanı’nı oluşturan en önemli unsur olarak bu döneme ulaşırken, erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu’daki eşsiz birer örnek olarak öne çıkıyor.