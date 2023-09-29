Tayfun Kahraman’ın eşinden çağrı: Sesimize daha fazla ses olmanızı istiyoruz

Meriç Demir Kahraman, Gezi davasındaki mahkumiyet kararı onanan eşi Tayfun Kahraman’ın Twitter hesabından seslendi: “Bundan sonra hepinizden sesimize daha fazla ses olmanızı istiyoruz. Adalet mücadelemiz bitmedi!”

Fotoğraf: Twitter

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Kavala, bugün (29 Eylül 2023) itibariyle 2159 gündür hapiste.

Yargıtay dün Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’nun 18’er yıl hapis cezasını onamıştı. Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin 18’er yıllık hapis cezalarıysa bozulmuştu.

‘Tayfun siyasi bir rehine!‘

Meriç Demir Kahraman, eşi Tayfun Kahraman’ın Twitter hesabından şunları yazdı:

“Merhaba ben Meriç Demir Kahraman. Bu hesabı eşimin sesi olsun diye tutuklandığı 25 Nisan 2022 tarihinden beri ben kullanıyorum. Haftada bir gerçekleştirdiğimiz görüş ve telefon konuşmalarımızdan size ulaşacak notlar çıkarmaya çalışıyor, buradan bir pencere açarak Tayfun’un kısılmak istenen sesini taş duvarların ardına çıkarmak için gayret ediyorum. Diğer tutsak aileler gibi hepimiz bu durumdayız. Tayfun siyasi bir rehine! O gezi günlerinde daha fazla can yanmasın diye yöneticisi olduğu meslek odası adına gayret gösteren bir aydın. Şimdi onların şahsında milyonlarca insana ceza yağdı. Bundan sonra hepinizden sesimize daha fazla ses olmanızı istiyoruz. Adalet mücadelemiz bitmedi!”

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