Boğaziçi direnişi 999’uncu gününde

Boğaziçi Üniversitesi direnişi bugün 999’uncu gününe girdi.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

Boğaziçi Üniversitesi’ne iktidarın kararıyla tepeden inme bir şekilde akademik özerkliği hiçe sayarak Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlayan direniş 999’uncu gününde devam ediyor.

Akademisyenler, her öğlen arasında Güney Kampüs’te bulunan rektörlük binasının önünde ‘akademik nöbet’lerini tutuyor. Mezunlar ve öğrenciler de nöbetlerde bulunuyor.

Akademisyenler, ellerinde “1000 kere söyledik” ve “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” yazılı dövizler taşıyarak basın açıklamalarını okudu.

Direnişin 999’uncu günü olması vesilesiyle bugünkü nöbete yoğun katılım sergilendi. Okul yönetiminin kampüse girmesini yasakladığı mezun ve emekli akademisyenler de kampüs girişinde bulundu.

Fotoğraf: Boğaziçi için Mezunlar Girişimi

Boğaziçi Üniversitesi’nde 30 sene boyunca öğretim üyesi olarak çalışan ve geçen hafta emekli olan Murat Gülsoy’un da okula girişinin yasaklandığı bugün öğrenildi.

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Diken’e konuşan Gülsoy, yasakla ilgili bir gerekçe paylaşılmadığını ve emekliliğiyle ilgili yapılan etkinliğin de iptal edildiğini belirtti. Söz konusu etkinlik kampüs dışarısında düzenlendi.