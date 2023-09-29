Kılıçdaroğlu’ndan Altın Portakal tartışmaları gölgesinde il başkanı arayışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya il başkanlığı kongresi öncesi partisinin ilçe başkanlarından bazılarıyla görüştü. Toplantının gündeminde il başkan adayı arayışı olduğu öğrenildi.

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Antalya’nın gündeminde Altın Portakal Film Festivali ve bununla bağlantılı tartışmalar varken, CHP Genel Merkezi’nde dikkat çeken bir toplantı yapıldı.

Antalya’dan gelen bazı CHP ilçe başkanları Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Görüşmede 8 Ekim’de Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak olan il başkanlığı kongresinde kimin aday olacağı konuşuldu.

Ziyarete mevcut il başkanı Nuri Cengiz katılırken, toplamda 90 delegeye sahip Kemer İlçe Başkanı Adem Barış, Finike İlçe Başkanı Uygar Çarpan, Gazipaşa İlçe Başkanı Fahri Oğuz, Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, Demre İlçe Başkanı Mete Hakan Caner, Döşemealtı İlçe Başkanı Velit Çot, Kumluca İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, İbradı İlçe Başkanı Bülent Ülker ve Gündoğmuş İlçe Başkanı Mehmet Türker Eren katıldı.

Toplantıda, Nuri Cengiz’in adaylığı ve kongre sürecinin konuşulduğu öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerdeyse CHP’nin güçlü olduğu ve en yüksek sayıda delegeye sahip olduğu Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerin de önde gelen partilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda sık sık kongre süreçlerine müdahil olmadığını ve taraflara eşit mesafede olduğunu söylüyor.