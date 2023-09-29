Avrupa’nın en eski ayakkabıları yarasa mağarasında bulundu

İspanya’daki bilim insanları, 150 yıldan daha uzun bir süre önce bir mağaradan çıkarılan sandaletlerin Avrupa’da şimdiye kadar keşfedilen en eski ayakkabılar olduğunu ortaya koydu.

Fotoğraf: Science Advances

Ayakkabılar ilk olarak 1850’lerde, Granada sahilinden birkaç mil içerideki eski bir mağara olan Cueva de los Murciélagos’tan madenciler tarafından çıkarıldı.

Madenciler yeraltında daha derinlere indikçe mumyalanmış cesetler, çok sayıda ahşap ve dokuma eserin bulunduğu bir bölüm de ortaya çıkardı.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmayla ilgili ‘neolitik kronolojiye sahip sandaletler, sepetler ve ahşap eserlerin eşsiz bir örneği oluşturduğu’ söylendi.

Günümüz teknolojisiyle incelenen koleksiyondaki en eski nesneler 9 bin yıllık olabilir.

Çalışmanın yazarları, nesnelerin bu kadar iyi korunmuş olmasını, mağaranın nemsiz olmasına ve iklime bağlıyor: “Bölgede hakim nem oranının olmaması ve mağaranın soğuyup kururken içinde rüzgarın dolaşması, bakterilerin çoğalmasını engelleyerek alandaki korunmuş bozulabilir malzemenin miktarını ve çeşitliliğini artırıyor.”