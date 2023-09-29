Araştırma: Kalbini seven geç yatmasın

Britanya’da yapılan bir araştırmaya göre gece saat 10 ile 11 arasında uyumak kalp ve damar sağlığına iyi geliyor. Uzmanlar bu araştırmanın sonuçlarını dikkate alsa da neden sonuç ilişkisi için kesin konuşmuyor. Çünkü kalp sağlığı için tek parametre uyku değil.

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BBC’nin haberine göre sağlıklı bir yaşam için bedenin 24 saatlik ‘ritmine’ uymak çok önemli.

UK Biobank uyku ile kalp sağlığı arasındaki bağlantıyı araştırmak için 88 bin kişi üzerinde çalışma yaptı. Araştırma süresince her gün gönüllülerin uyuma ve uyanma saatleri verileri toplandı. Bu takip yaklaşık altı yıl sürdü.

Araştırma sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin akademik yayını European Heart Journal’da yayınlandı.

Gönüllülerden 3 bin kişide kalp ve damar hastalıkları gözlendi.

‘En riskli gece yarısından sonra uyumak’

European Heart Journal’daki makalenin yazarı Exeter Üniversitesi’nden Dr. David Plans şöyle dedi: “Her ne kadar neden sonuç ilişkisini kesin olarak söyleyemesek de çalışma gösteriyor ki erken ya da geç uyumanın, kalp sağlığı üzerinde kötü sonuçlar doğuracak şekilde beden saatini etkileme ihtimali yüksek. En risklisi gece yarısından sonra uyumak. Çünkü beden saatini yeniden başlatan sabah ışıklarını muhtemelen görmüyorsun.”

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Kalp ve damar hastalıkları üzerine çalışan hayır kurumu British Heart Foundation’da uzman hemşire Regina Giblin çalışma sonuçlarına itiraz etmeyerek şu şerhi düştü: “Yine de bunun kesin neden sonuç ilişkisi taşımadığını unutmamalıyız. Uyku saati ve süresi üzerine daha fazla araştırma yapılmalı.”

Giblin’e göre sadece kalp ve damar için değil tüm beden sağlığı için de uyku önemli. Yetişkin bir insanın her gün yedi ila dokuz saat arası uyuması gerektiğini söyleyen Giblin, kalp sağlığı için uykunun tek etken olmadığının da altını çizdi. Yaşam tarzına dikkat etmenin, kan basıncı, kolesterol seviyeleri ve kiloyu takip etmenin, egzersiz yapmanın, alkol ve tuzu azaltmanın, dengeli beslenmenin de büyük önemi var.