Akşam Postası / 29 Ağustos 2021

Erdoğan: Seçim barajı yüzde 7’de netleşti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim barajı için, “MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor” dedi.

TTB paylaştı: Covid-19 atlatılsa bile bazı etkileri kalıyor

Covid-19’un uzun dönem etkileriyle ilgili olarak ABD merkezli Medrxiv’teki araştırmanın verilerini görselleştiren Türk Tabipleri Birliği (TTB), ABD’li bilim insanlarının araştırmasını kaynak alarak hastalığın önlenmesinde aşının etkisine dikkat çekti.

Su verilmeyen Marmara Gölü kurutuldu

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Manisa’daki Marmara Gölü, ana kaynağı Gördes Deresi’nden su ulaşmadığı için tamamen kurudu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları Devlet Su İşleri’nden göle su verilmesini talep ediyor.

‘Yağmalama’ya kabul oy veren İyi Parti’nin vekilinden ‘kıyamet projesi’ paylaşımı

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Orman ve kıyıların yağmalanmasının önünü açmasından korkulan Turizm Teşvik Kanunu’nun ‘meyve’sini yiyecek ilk isim Ali Ağaoğlu oldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Ağaoğlu, orman yangınlarından yeni kurtulan Bodrum ile Milas arasında bir ‘kasaba‘ kuracak.

RTÜK başkanı, İsmail Saymaz’ın sözlerini ‘nezaketsiz’ buldu: Halk TV’ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’de yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında İsmail Saymaz’ın bir kadın hakkındaki ifadelerinin ‘nezaket ve vicdan sınırları’ zorladığını öne sürerek inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD, Kabil’de hava saldırısı düzenledi

ABD Afganistan’ın başkenti Kabil’de askeri bir saldırı düzenledi.

Tık uğruna diri diri gömüldü: Başında dua okundu, ambulans hazır bekletildi

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Youtuber Muhammed Bahçecik daha fazla tık uğruna kefen giyip kendini gömdürdü. Başında dua okutturmayı da ihmal etmeyen youtuber için ambulans ve sağlık görevlileri hazır bekletildi.

Araştırma: Meğer boyu önemliymiş

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Britanya’da yapılan bir araştırma penis söz konusu olduğunda ‘Boyu değil işlevi önemli‘ efsanesini yıktı.

Brezilya lideri kendi falına baktı: Ya ölüm ya hapis ya zafer

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “Geleceğim için üç alternatif var; tutuklanmak, öldürülmek ya da yeniden seçilmek” dedi.