Çavuşoğlu: Artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir” dedi.

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Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkeden çıkmaya çalışan Afgan sığınmacıların sayısı da arttı.

Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında tartışma da, bir süredir devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceği belirtiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bu fikre karşı.

Geçtiğimiz haftalarda ortak televizyon yayınında konuşan cumhurbaşkanı, “Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil” derken dört gün sonra “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız” ifadesini kullanmıştı.

20 Ağustos’ta konuşan Erdoğan, “Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıtdışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur” demişti.

Cumhurbaşkanı beş gün sonra Dışişleri bakanının bugünkü açıklamasına benzer şekilde konuşarak, “Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz” ifadesini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, Antalya’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan özetle şunları söyledi:

*Kabil’de havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde daha detaylı incelemelerde bulunulacak. Özellikle sivil uçuşlara.

*Hiçbir ülkeden bugüne kadar “Göçmenleri Afganistan’dan çıkardıktan sonra daha doğrusu tahliye edilen kişileri Türkiye’de belli bir süre tutalım” teklifi hiç olmadı.

*En başta vize konusunda ABD’nin bir açıklaması oldu, biz de zaten net bir şekilde ona karşı çıktık. Böyle bir teklif ne Almanya’dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi