Araştırma: Meğer boyu önemliymiş

Britanya’da yapılan bir araştırma penis söz konusu olduğunda ‘Boyu değil işlevi önemli‘ efsanesini yıktı.

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King’s College London’dan araştırmacılar cinsel ilişkide zevk almada penis boyunun öneminin incelendiği bir çalışmaya imza attı.

Üroloji alanında yayın yapan hakemli dergi BJU International’da yayınlanan araştırmaya aktif cinsel yaşamı olan 12 heteroseksüel çift dahil edildi.

Penetrasyon derinliğini yapay olarak azaltmak için erkeklere erekte penislerinin tabanına takmak üzere farklı boyutlarda silikon halkalar verildi.

Bu halkalar penetrasyonu değiştirmeyecek ya da 2,5, 3,8 ya da 5 santimetre azaltacak şekilde tasarlanmıştı.

Çiftlerden her bir halkayla üç, dört veya beş kez cinsel ilişki yaşaması istendi.

Kadınlar, hangi halkanın kullanıldığı bildirilmeden, her bir ilişkiyi cinsel ve duygusal bağ bağlamında aldığı zevke göre 0 ile 100 arasında değerlendirdi.

Penis boyunun ortalama yüzde 15 kısaltılmasıyla, penetrasyon derinliğinin azaltılmasının, cinsel zevkin ortalama yüzde 18 azalmasına yol açtığı sonucuna varıldı.

Araştırmanın baş yazarı David Veale “Penetrasyon derinliğinin çoğu kadın için önemli olmayacağı öncülüyle başladık. Penetrasyon derinliğini 2,5 santimetre azaltmanın, deneyimlenen zevk miktarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşe yol açtığını bulduk” dedi.

Erekte penis ne kadar uzun olursa halkaların cinsel zevk üzerinde o kadar az etkisi olduğu belirtildi.

Bununla birlikte kadınların çok küçük bir kısmı, penetrasyon derinliğini azaltmanın bazı durumlarda daha çok zevk verdiğini söyledi.

Araştırmaya az sayıda çift ve uzun sayılabilecek penise sahip erkekler dahil edildiği için elde edilen bulguların ön sonuçlar olduğu belirtildi. Ayrıca sonuçların penis boyununun uzamasının kadınlarda cinsel zevki artıracağı şeklinde yorumlanmasının yanlış olacağı ifade edildi.