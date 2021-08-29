OGM: Tunceli’nin Hozat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) açıklamasında, Tunceli’nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı ifade edildi.

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Kentte 12 gün önce başlayan yangında Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, gönüllülerin müdahalesine izin verilmediğini, havadan müdahalenin ‘şart olduğunu’ belirtmişti.

OGM’nin daha önceki açıklamasında, Hozat-Ovacık özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda dört ayrı noktada başlayan orman yangınlarının üçünün kontrol altına alındığı kaydedilmişti.

Son duruma ilişkin Gazete Duvar’a konuşan Maçoğlu, şunları kaydetti: “Helikopterlerle havadan yangına müdahale ediliyor. Orman Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız görüşmede alana araçların girdiği bilgisini aldık. Günlerdir kamuoyuna çağrı yaptık, başladığı gün müdahale edilseydi yangın bu kadar büyümezdi. Ciddi bir kamuoyu tepkisi oluştu ve bu tepkiden sonra müdahale başladı. Yanımızda olan milletvekili ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.”