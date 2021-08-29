İkizdereliler eylemde: Cengiz defol

AYŞEGÜL KASAP

Rize’nin İkizdere ilçesinde taş ocağı açılmasın diye 131 gündür Cengiz İnşaat’a direnen yöre halkı bugün doğa severlerle beraber kaymakamlık önünde açıklama yaptı. Açıklama sırasında “İkizdere bizimdir, bizimle özgürleşecek” ve “Cengiz defol, İkizdere bizimdir, direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. Açıklamadaysa şöyle denildi: “Geçmişimize sahip çıkalım. Bize atalarımızdan miras kalan ormanlarımızı derelerimiz bir avuç talancıya yok ettirmeyelim. “

Fotoğraf: Diken

Yöre halkı ve doğaseverler daha sonra inşaat alanına gitmek istedi ancak jandarma ormandaki patika yolu kapattı.

Fotoğraf: Diken

Vatandaşların alana gitmesini engelleyen jandarma ayrıca slogan atılmamasını istedi. Vatandaşların o esnada attığı slogan şuydu: “Cengiz’in değil, halkın jandarması.”

Jandarma komutanının “Slogan atılmamasını özellikle rica ediyorum” sözlerine şöyle yanıt verildi: “Hem vatan topraklarının katledilmesine izin veriyorsunuz bir de bizim Anayasal hakkımızı gasp ediyorsunuz.”

İkizdere'de jandarma ormandaki patika yola barikat kurdu. Üstüne bir de vatandaşların slogan atmasını istemedi.



Atılan slogan: "Cengiz'in değil halkın jandarması"



"Hem vatan topraklarının katledilmesine izin veriyorsunuz bir de bizim Anayasal hakkımızı gasp ediyorsunuz" pic.twitter.com/sV7gyo5E4R — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) August 29, 2021

‘Bulanık sulardan içmek zorunda kaldık’

Jandarmanın barikat kurduğu yerin önünde İkizdereli Kemal Baş şöyle konuştu: “İlk başlanıldığında hiçbir önlem alınmadan tüm ağaçlar hunharca yolun içerisine bırakıldı. Derelere olduğu gibi taşlar döküldü. Burada derede yaşayan bütün çalılarımızın geçiş yolu kapandı. Şu an onların temizlenmesi hala yapılıyor ve biz bulanık sulardan içmek zorunda kalıyoruz. Bizim derede yaşayan canlılarımızın hepsi yok oldu. Dinamit atılmasının sonucuyla da mavi su akmaya başladı. Tahlillere gönderdik onun sonuçlarını bekliyoruz.“

‘HES projeleriyle kalmayıp taş ocağı saldırılarıyla devam ediyor’

Kaymakamlık önünde açıklamayı İkizdere Direnişçileri adına Halit Yılmaz yaptı:

“Uzun zamandır ülkemiz üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Felaketlerden kurtulamıyoruz. Memleketimizin her yanı yangın ve sel felaketleri ile sarsılıyor. Doğaya karşı insanın verdiği zarar, misli ile geri geliyor ve hepimiz biliyor ki bu savaşın kazananı mutlaka doğa olacaktır.

İkizderemiz de bu doğa tahribatından fazlasıyla nasibini alıyor. Yıllardır yapılan HES projeleri ile derelerimiz ormanlarımız katlediliyor. HES projelerine karşı çıkan ve bu projelerin İkizderemize vereceği zararları konusunda uyaran hemşerilerimizin söylediği her musibetle karşı karşıya kaldık,kalmaya devam edeceğiz. Vadilerimizin tahribatı HES projeleri ile kalmayıp bu sefer de taş ocağı saldırıları ile devam ediyor. Kapse/Şimşirli taş ocağına karşı çıkmamamızdan cesaret alan doğa katilleri bu sefer de Cevizlik/ Gürdere de devasa bir taş ocağına başladılar. Ağaç katliamları derelerimizin yok edilmesi ile ekosistem tamamen geri dönülmez biçimde yok edilmektedir.

İkizdereli kardeşlerim;

Eşsiz vadileri ormanları dereleri ile kusursuz bir doğaya sahip olan İkizdere yok ediliyor. Kapse / Şimşirli ile başlanan ve Eskencidere vadisin de başlayan taş ocağı ile büyütülen taş ocaklarını durduramazsak bu ateş hepimizi yakacak.

Bugün Gürdere köyünün başına gelen felaket yarın Taş ocağı merkezine dönecek olan İkizderenin bütün vadileri yaşam alanlarını tarumar edilerek devam edecektir.

‘Derelerimizi bir avuç talancıya yok ettirmeyelim’

Geçmişimize sahip çıkalım. Bize atalarımızdan miras kalan ormanlarımızı derelerimiz bir avuç talancıya yok ettirmeyelim.

Bu doğa içinde yaşayanlarla birlikte bir bütündür. Ayısından kokoviçisına kadar bütün canlıların yaşam alanlarıdır.

Doğa bir gün, mutlaka bu uyarılarımız da haklı olduğumuzu hepimize gösterecektir.Ne yazık ki o zaman haklı olmamızın hiç bir anlamı olmayacaktır. Çünkü çok geç kalınmış olacaktır.

Değerli dostlar;

Doğa bizi haklı çıkarmadan bu yok edişi, şu an, şimdi durdurmak zorundayız.

Hiçbir siyasal farklılık gözetmeden sadece İkizdere korumak adına tek ama, tek amacımız bu talanı durdurmak olsun.

Hep beraber tek yumruk olursak bu yıkımları ortadan kaldırabiliriz.

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.