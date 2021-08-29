Su verilmeyen Marmara Gölü kurutuldu

Manisa’daki Marmara Gölü, ana kaynağı Gördes Deresi’nden su ulaşmadığı için tamamen kurudu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları Devlet Su İşleri’nden göle su verilmesini talep ediyor.

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Marmara Gölü uluslararası öneme sahip bir önemli kuş alanı. Kış aylarında bu gölde yaklaşık 65 bin su kuşu görülebiliyor. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, su seviyesi yer yer 8 santimetreye kadar düştü. Yedi mahalleden 2 bin kişinin geçimini sağladığı gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk etmeye başladığı gölde, inekler otlamaya başladı.

‘DSİ yanlış uygulamalarla gölü kuruttu’

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yanlış uygulamalarla gölü kuruttuğunu kaydetti: “Göl, Ulusal Sulak Alan vasfında ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre koruma altında. Ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu RAMSAR Sözleşmesi olarak bilinen Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme’ye de aykırı. Marmara Gölü’nü kurutan ne iklim krizi ne de kuraklık. Devlet Su İşleri’nin gölün suyunu güvence altına almadan Gördes Barajı’nı projelendirmiş ve inşa etmiş olması. DSİ, Ramsar Sözleşmesi yürürlükte olmasına rağmen Önemli Doğa Alanı olan bir gölü kuruttu. DSİ’nin ivedilikle Ahmetli Regülatörü’ndeki pompaları çalıştırarak göle su vermesini talep ediyoruz.”

DSİ’den yanıt bekleniyor

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, barajdan göle can suyu verilmesi için DSİ’ye yazılı başvuruda bulundu. Konu hakkında DSİ’den yanıt bekleniyor.