Tık uğruna diri diri gömüldü: Başında dua okundu, ambulans hazır bekletildi

Youtuber Muhammed Bahçecik daha fazla tık uğruna kefen giyip kendini gömdürdü. Başında dua okutturmayı da ihmal etmeyen youtuber için ambulans ve sağlık görevlileri hazır bekletildi.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’da yaşayan 25 yaşındaki Bahçecik, bir videosunda hedeflediği beğeni sayısına ulaşılması durumunda takipçilerine mezara girme sözü verdi. Hedefine ulaşınca da özel tasarlanan cam tabuta girip Tuzla’da kendisini gömdürdü.

DHA’nın aktardığna göre Bahçecik’in güvenliği göz önünde bulundurularak 20 bin lira değerinde bir tabut tasarlandı. İçinde oksijen tüpüne kadar birçok sağlık ekipmanı bulunan tabuttaki Bahçecik için özel bir ambulans ve sağlık ekibi hazır bulunduruldu.

Tabuta yerleştirilen Bahçecik oksijen tüpleri, kameralar, telsizler ve sağlık durumunu anlık olarak doktora ileten cihazlarla birlikte açılan mezara gömüldü. Mezarın başında dua okunurken ‘geleneklere uygun olması için‘ mezar taşı da yerleştirildi.

Kefen giyerek altı saat toprağın altında kalan Bahçecik, sürenin dolmasının ardından vinçle çıkarıldı.

Behçecik yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: “Mezara girdiğim an tüm sevdiklerim, mezara gömdüğüm sevdiğim insanlar aklıma geldi. Onların da burada olduğunu hissettim. Şu an rahatça nefes aldığım için çok mutluyum çünkü 6 saattir nefes alamıyordum, oksijen tüpüne bağlıydım. Yaşamanın ne kadar kuvvetli ve güzel bir şey olduğunu öğrendim. Hiç panik yapmadım. Ta ki vinç ile toprağın altından çıkarılana kadar. O an biraz tedirgin oldum. Toprağın altından çıktım ve şu an çok üşüyorum. Sağlık durumum iyi.”