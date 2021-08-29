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Yaramazlara biraz batar!

TTB paylaştı: Covid-19 atlatılsa bile bazı etkileri kalıyor

ABD’li bilim insanlarının Covid-19’un uzun dönem etkilerini inceleyen araştırmasına göre en sık görülen semptom yorgunluk.

Başta iki-üç haftalık bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanan Covid-19’la geçen 1,5 yılın ardından, virüsün uzun dönem etkilerine dair yeni bulgular elde edilmeye devam ediyor.


Uzun Covid’, corona virüsünün neden olduğu semptomların haftalarca hatta aylarca sürmesi olarak tanımlanıyor. Covid-19’a yakalanıp atlattığını düşünenlerin bir kısmının ‘uzun Covid’ derdiyle karşı karşıya olduğu onlarca araştırmayla ortaya kondu.

TTB: Kalıcı etkiler, hastalığı önlemede aşının önemini gösteriyor

Covid-19’un uzun dönem etkileriyle ilgili olarak ABD merkezli Medrxiv’teki araştırmanın verilerini görselleştiren Türk Tabipleri Birliği (TTB), ABD’li bilim insanlarının araştırmasını kaynak alarak hastalığın önlenmesinde aşının etkisine dikkat çekti.

47 bin 910 hastanın dahil edildiği ve takip süresi viral enfeksiyon sonrası 14 ile 110 gün arasında değişen araştırmada, Covid-19 ile enfekte hastaların yüzde 80’inin bir veya daha fazla uzun vadeli semptom geliştirdiği belirtildi.

Araştırmalar sonucunda, hastalık sonrasındaki sürede en sık görülen beş semptom yorgunluk (yüzde 58), baş ağrısı (yüzde 44), dikkat bozukluğu (yüzde 27), saç dökülmesi (yüzde 25) ve nefes darlığı (yüzde 24) olarak belirlendi.

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