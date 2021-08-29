Çocuk kitaplığı / Balarısı: Arılarla barışma zamanı

AYNUR KOLBAY

“Arılar olmasa insanlık ancak 4 yıl yaşayabilir” demiş ünlü fizikçi Albert Einstein. Son haftalarda Marmaris bölgesinde özellikle çam balı üretimi yapılan ormanlık alanın da küle dönmesiyle birlikte arılara ve arıcılığın önemine dair söylemler de arttı. Genelde elimizin tersiyle kovduğumuz, bulunduğumuz yerde olmasından rahatsızlık duyduğumuz ve bu rahatsızlığı çocuklara da yansıttığımız düşünülürse, arılarla barışmamızın vakti çoktan geldi diyebiliriz.

Çocukların, bir arının yaşamına dair detaylı bilgi sahibi olması ve doğada şahit olabilecekleri en harika organizasyonlardan birini yakından tanımaları için çok güzel bir fırsat yaratan ‘Balarısı’ sadece çocuk okuyucuları değil, yetişkinleri de oldukça şaşırtacak, kendine hayran bıraktıracak bir içeriğe sahip.

Bir Apis Mellifera’nın yani bir balarısının petekteki minik odasından çıkmasıyla açılıyor kitap. Oldukça detaylı ve gerçekçi çizimler eşliğinde, balarısının kovandaki yaşamına ve zamanla uçmaya doğru, üzerine düşen görevleri yerine getirmek üzere gökyüzüne ve çiçeklere doğru yolculuğuna şahit oluyoruz. Bir arının gerek kovanda gerek dış dünyada yaşadıklarına tüm detayları ile yer veren kitap, aslında minik bir balarısının, insan yaşamına nasıl büyük katkılar sunduğunu hayranlık uyandıran bir şekilde anlatıyor.

Bir çay kaşığının onda biri kadar bal yapabilmek adına tam 30 bin çiçek ziyaret etmek zorunda kalan balarılarına dair verilen bu ve benzeri ilgi çekici bilgiler, çocukların arılara karşı biraz daha ılımlı yaklaşmalarını sağlayabilecek nitelikte. Bana kalırsa kitabın arılara karşı hayranlık ve saygı uyandıran kısmı ise, sonunda yer alan bilgilendirici ek sayfalar. İşçi balarısının vücuduna dair ayrıntılı bir çizim sayfasının ardından arılara dair verilen can alıcı bilgilerin yanı sıra arılara yardım edebilmemiz için öneriler de bulunan bu sayfalar, hikâyeden daha fazla ilgimi çekti diyebilirim. Hikâye ile içinde arılara karşı ufak bir ilgi uyanan tüm çocukların ve hatta yetişkinlerin de bu sayfalarda verilen bilgilerle büyüleneceğinden eminim.

Doğada çekilmiş devasa fotoğrafları andıran büyüleyici çizimler, yazar Candace Fleming’in şiirsel metni ve Şiirsel Taş’ın harika çevirisi bir araya gelmiş ve ortaya okunması çok zevkli ve öğretici bir kitap çıkıvermiş.

Keyifli okumalar.

Çizer adı: Eric Rohmann

Sayfa sayısı: 40

Yayınevi: Kuraldışı Çocuk