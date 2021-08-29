‘Yağmalama’ya kabul oy veren İyi Parti’nin vekilinden ‘kıyamet projesi’ paylaşımı

Orman ve kıyıların yağmalanmasının önünü açmasından korkulan Turizm Teşvik Kanunu’nun ‘meyve’sini yiyecek ilk isim Ali Ağaoğlu oldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Ağaoğlu, orman yangınlarından yeni kurtulan Bodrum ile Milas arasında bir ‘kasaba‘ kuracak.

Oylama gitmeyerek ‘yağmalama’ yasasına ‘ret’ oyu vermeyen İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, projeyi ‘kıyamet’ diye niteledi.

Bodrum-Milas’ın 'kıyamet projesi': Ağaoğlu'na özel şehir! – BAHADIR ÖZGÜR YAZDI https://t.co/TTTUq8IipI — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) August 28, 2021

Turizm Teşvik Kanunu’na AKP ve MHP’lilerin yanısıra İYİ Parti’den oylamaya katılan tüm isimler ‘kabul’ oyu vermişti. 284 kabul oyuna karşı CHP ve HDP’nin toplam 50 net oyu yetersiz kalmıştı. Dört İşçi Partisi milletvekili de oy kullanmamıştı.

CHP’den sadece 32 vekil ret oyu vermiş, 103 vekil ise oylama için Meclis’e gitmemişti. HDP’den de 15 vekil ret oyu vermiş, 41 vekil katılmamıştı. İyi Parti’den 14 vekil ‘kabul’ oyu vermiş, 22 vekil oylamaya katılmamıştı.

Fotoğraf: Duvar

Ormanın yağmalanmasının yanısıra yüzlerce kuş türünün yaşamını da tehlikeye atacak ‘kasaba’ projesinin taşları aslında 2012’de, bir takım düzenlenmelerle döşenmeye başladı. Ancak son kanunla beraber yapılaşmayı durdurabilecek mekanizmalar baypas edilerek tüm yetki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verilmiş oldu.

Duvar’dan Bahadır Özgür’ün haberine göre ‘kasaba’ projesi şöyle:

Yapılaşmaya açılacak arazi, Milas ilçesindeki Mandalya Körfezi’nin kıyısında bulunuyor. 9 milyon 700 bin metrekarelik arazi Bodrum merkeze 25, havaalanına 5 kilometre uzaklıkta.

Konutları, villaları, otelleri, AVM’leri, mağazaları, banka şubeleri, otoparkları, oyun alanları, spor kompleksleri, su oyunları parkı, kahveleri, poliklinikleri, okulları, sinema salonları yla anahtarcısından kuru temizlemecisine, kuruyemişçisinden terzisine kadar arazinin 4 milyon 454 bin 395 metrekaresine kasaba planlanıyor.

Golf sahası için açılacak sekiz yapay göl olacak. ÇED raporundaki bilgilere göre alan 1. derece SİT alanı. Aynı zamanda 3. derece arkeoloji ve SİT alanları da var ancak bu raporda gösterilmemiş.

Projenin yapılacağı bölgede 197 kuş türü var. Bunlardan sadece 52 tanesi burada ürüyor. 37 tür göç ve kış döneminde görülüyor. Toplam 146 tür ise Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında. Dünyada soyu tükenen ‘Tepeli Pelikan‘ da bunların arasında.