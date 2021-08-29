Kalp pili taşıyanlara aşı uyarısı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Polat Covid-19’un ritim bozukluğunu tetiklediğini belirterek kalp pili olan hastaların mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi.

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Hastalığı ağır geçirme riskine işaret eden Doç. Dr. Nihat Polat sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalp pili taktığımız hastalar, özellikle şok veren pil taktığımız hastalar, ciddi kalp sorunu olan kişilerdir. Daha çok kalp yetersizliği olan ciddi kalp kas sorunu olan kişilere takıyoruz ve bu hastalarda da Covid’e yakalanmaları durumunda hastalığı ağır atlatma ihtimali yüksek. Mutlaka bu hastalarımıza aşı yapmayı öneriyoruz. Çünkü literatürde bilimsel çalışmalara baktığımız zaman corona virüsünün ritim bozukluğunu yaptığını ve tetiklediğini söyleyebiliriz. Tüm pil hastaları mutlaka Covid aşılarını yapsınlar ki daha sonra ciddi sorunlarla karşılaşmasınlar.”

Polat, Covid-19 nedeniyle ölümlerin bir kısmının kalp ritim bozukluğundan kaynaklı olduğunu vurguladı: “Covid hastalıklarında önemli ölüm nedenlerinden birisi de, kovidin özellikle kalp üzerine olan etkisine bağlı olarak geçirilen gerek damar tıkanıklığı, kalp krizi yada ortaya çıkan ritim bozukluklarıdır. Özellikle yurtdışında yapılan bazı çalışmalarda Covid nedeniyle kaybedilen hastaların ölüm nedenine bakıldığı zaman, yaklaşık yüzde 20’sinin kalp ritim bozukluğundan kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi kalp sorunu olan kişilerde bu ritim bozukluğunun gelişme ihtimali, normal insanlara göre çok daha fazla olabiliyor. Bu ritim bozukluklarının maalesef önemli bir kısmı hayati risk arz edebilen yani ölümcül olabiliyor.”