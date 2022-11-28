Akşam Postası / 28 Kasım 2022

Reuters: Operasyon hazırlıkları tamam, Erdoğan’ın talimatı bekleniyor

Reuters’a konuşan Türk yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki kara harekatına birkaç gün içinde hazır olacağını ve operasyonu başlatma kararının bugünkü kabine toplantısında ele alınabileceğini söyledi.

Demirtaş, ‘adaylık’ ve ‘Kandil’ iddialarını reddetti

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt’un hakkındaki iddialarını yalanladı.

‘Sahte diploma’ soruşturması büyüdü, sahte ‘beyin cerrahı’ yakalandı

Tekirdağ’daki Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim‘ olarak tanıtan ve sahte diplomayla hastanede görev yaptığı anlaşılan A.Ö.’nün(20) tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği iki müfettiş, ilçeye giderek çalışmalarına başladı.

Konut kredisinde gelire göre faiz uygulanacak

Konut üreticilerinin kilitlendiği konut kampanyasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Alt, orta ve üst gelir için üç farklı faiz oranı bulunması, kampanyada faiz oranlarının 0.69 ile 1.20 arasında olması öngörülüyor. Konutu canlandıracak kampanya aralıkta başlayacak.

Matrah düzenlemesinin ömrü bir hafta sürdü

24 Kasım’dan itibaren geçerli ÖTV matrah (vergiye tabi tutar) güncellemesi, 1 Aralık’tan itibaren gelecek zamlarla erimiş olacak. Markalar yeni düzenleme bekliyor.

Çavuşoğlu: Mısır’a büyükelçi atanabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır’la normalleşmenin devam edeceğinin sinyallerini vererek ilerleyen zamanda büyükelçi atanabileceğini söyledi.

Nebati, Körfez’le safları sıklaştırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan ticaret bakanıyla temasının ardından bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekonomi bakanıyla görüştü.

Yeni Şafak’tan ‘Darbeci Erdoğan’ özrü

Yayımladığı bir habere “Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan…” diye başlayan Yeni Şafak gazetesi, bunun ‘kopyalama ve yapıştırmadan kaynaklanan bir hata’ olduğunu belirterek özür diledi.

İmamoğlu, AKP’li yazarların ısıttığı iddiayı yanıtladı: Kaftancıoğlu nezaketli biri

AKP’li yazarların ‘CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret etti’ iddiası ısrarla gündeme getirilince yanıt geldi.

AKP’li üye sorunca ortaya çıktı: ABB, bitkileri eski dönemden 85 kat ucuza almış

AKP’li meclis üyesi Nihat Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde peyzaj fiyatlarıyla ilgili soru önergesi verdi. ABB’nin bazı aynı bitkileri eski döneme göre 85 kata kadar daha ucuza aldığı ortaya çıktı.

Altaylı taraftarlar sabaha karşı Gürsel Aksel Stadı’ndan ayrıldı

Spor Toto 1’inci Lig’de yarıda kalan Göztepe-Altay karşılaşmasının ardından statta bekletilen Altaylı taraftarlar, stadı terk etti.