Emniyet’in avukat görüş odalarına kamera koyma adımı mahkemeden döndü

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün polis merkezlerindeki avukat görüşme odalarına kamera koyması, hukuka aykırı bulundu.

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Emniyetteki avukat görüşme odalarına kurulan kameralarla ilgili yürütmeyi durdurma davası açan İzmir Barosu’nun talebi kabul edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre avukat odalarında kamera bulunmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açan baronun talebini değerlendiren İzmir 7’inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararda, hakkında henüz ceza mahkemeleri tarafından verilmiş bir mahkumiyet kararı olmayan şüphelilerin avukat görüşmelerinin başkasının duyamayacağı bir ortamda yapılması gerektiği vurgulandı.

Görüşme sırasında kağıt kalem kullanılarak yazılı iletişimin tercih edildiği durumlarda yine yakın plan çekimlerle yazışma içeriğinin kayıt altına alınabilmesinin de mümkün olduğu belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

“Henüz hükümlü olmayan, adli soruşturma kapsamında emniyet birimlerinde ifadeleri alınan şüpheli ve/veya sanıklar açısından hükümlülere ve ceza infaz kurumlarına ilişkin düzenlemelerin uygulanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde bulunan avukat görüşme odalarındaki kameraların kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Valiliğin güvenlik kaygısı savunmasının yetersiz görüldüğü belirtilen kararda, emniyetin kamera adımının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.