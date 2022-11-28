İmamoğlu, AKP’li yazarların ısıttığı iddiayı yanıtladı: Kaftancıoğlu nezaketli biri

AKP’li yazarların ‘CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret etti’ iddiası ısrarla gündeme getirilince yanıt geldi.

İmamoğlu, “Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum” dedi.

İmamoğlu, AKP’li yazarların iddialarını yanıtladı. (Reuters)

Tartışma AKP’ye yakın Sabah ve Milliyet gazetelerinin yazarlarıyla başlatıldı.

AKP’nin ekran yüzlerinden olan ve Kanal D Haber’in Ankara temsilciliğini yürüten Zafer Şahin, 22 Kasım’da bir yazı kaleme alarak İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kaftancıoğlu’ndan destek istediğini ileri sürmüştü.

Konunun gündeme getirildiği yazının ilgili bölümü şöyle:

“Hatta rivayet o ki ‘Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?’ diye bastırıyor. Ancak aldığı yanıtla adeta şoke oluyor.

İmamoğlu’nun üst perdeden konuşmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu ‘Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma’ diyor.

Kaftancıoğlu’nun İmamoğlu’na öfkesi bu görüşmeden sonra da geçmiyor. İmamoğlu’nun il yönetimindeki akrabası Ufuk İnan’ı yanına çağırıyor ve ‘Söyle ona işine baksın, belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın’ diye mesaj yolluyor.”

Dikkat çekmeyince Sabah’tan devam

22 Kasım’daki bu yazı pek dikkat çekmeyince 24 Kasım’da bu kez Sabah’ta bir yazı kaleme alan Mahmut Övür, İmamoğlu’nun il binasını bastığını öne sürmüş, Kaftancıoğlu’nun da şu karşılığı verdiğini iddia etmişti: “Kaftancıoğlu’nun İmamoğlu’na zaman zaman ‘aptal’ veya ‘müteahhit kafalı’ demesine CHP’liler alışmışlardı ama ilk kez ‘şizofren‘ demesi şaşırtmıştı onları.”

İmamoğlu’ndan açıklama

İmamoğlu, bugün konu hakkında yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi: “Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar.”