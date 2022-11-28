Kaftancıoğlu, AKP’li yazarların ‘İmamoğlu’ iddiasını ‘kale almadı’: Gündem çarpıtma

AYŞEGÜL KASAP

CHP İstanbul İl Başkanılığı, il başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki ‘polemik’ iddialarına ilişkin Diken’e konuştu.

Kaftancıoğlu’nun basın danışmanı Can Poyraz ‘yalan iddialara ilişkin yanıt vermeyi düşünmediklerini’ söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda göre iddialar ‘gündem çarpıtma’ amaçlı. (CHP)

İktidara yakın Milliyet ve Sabah gazetelerinden sırasıyla Zafer Şahin ve Mahmut Övür geçen hafta Kaftancıoğlu’nun İmamoğlu hakkında ‘aptal, şizofren, müteahhit kafalı’ gibi ifadeler kullandığını iddia etmişti.

Kaftancıoğlu’nun basın danışmanı Poyraz ‘polemik’ iddiaları hakkında Diken’e şunları söyledi: “Bugüne kadar havuz medyasının genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezi ve belediyelerimiz hakkında yapılan yalan iddialar dışındaki, yani şahsi yalan iddialara herhangi bir yanıt vermedik. Bundan sonra da gündemi çarpıtma iddiasında olan benzer yayınlara yanıt vermeyi düşünmüyoruz.”

‘Söylememiştir diye umuyorum’

İmamoğlu’ysa bugün konu hakkında yöneltilen soruya şöyle yanıt vermişti: “Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar.”