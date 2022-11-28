Haber kanalları ‘altılı masa’nın toplantısını görmedi

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa‘nın anayasa değişikliği teklifi kamuoyuna açıklanırken, birkaç kanal dışında bunu canlı yayınlayan olmadı.

İktidarın sıradan etkinliklerini dahi canlı yayından veren haber kanalları, ‘altılı masa‘ bu kritik toplantısını görmedi.

Haber kanalları ‘altılı masa’nın açıklamalarını görmedi (Twitter)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katılımıyla ‘altılı masa’nın anayasa değişikliği teklifi kamuoyuna açıklanıyor.

Seçimin muhalefetce kazanılması durumunda Türkiye için önemli bir dönemeç bugün açıklanan anayasa değişikliği metni çerçevesinde gelişecek.

Ama bu sırada TRT Haber, TRT 1, Habertürk, CNN Türk, NTV, Haber Global, TV100, A Haber, Ülke TV, Kanal 24 gibi kanallarda farklı yayınlar yer aldı.