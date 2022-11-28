Metallica’dan altı yıl sonra albüm duyurusu ve yeni tekli

Efsanevi ABD’li metal grubu Metallica, altı yıl aradan sonra yeni albümünü duyurdu ve albümden ilk tekliyi yayınladı.

Fotoğraf: Twitter

’72 Seaons’ isimli 12 parçalık, 77 dakikalık yeni albüm 2016’da yayınlanan ‘Hardwired… To Self-Destruct’tan altı yıl sonra 14 Nisan 2023’te çıkacak.

Yapımcılığını Greg Fidelman ve kurucu üyeler James Hetfield ve Lars Ulrich‘in üstlendiği ’72 Seasons’ın (72 mevsim) teması grup üyelerinin hayatlarının ilk 18 yılından -yani 72 mevsiminden- geliyor.

Albümün altı numaralı şarkısı ‘Lux Æterna’ bugün bir müzik videosuyla beraber dijital ortamlarda yerini aldı.

Grubun ana vokal ve ritim gitaristi James Hetfield, albüm hakkında şunları söyledi: “72 mevsim gerçek ya da sahte benliğimizi oluşturan hayatımızın ilk 18 yılı. Ebeveynlerimiz tarafından bize ‘kim olduğumuzun’ söylendiği konsepti. Ne tür bir kişilik olduğumuza dair olası bir ‘pigeonholing’ (sınıflandırma). Bence bunun en ilginç yanı, bu temel inançlar ve bunların bugünkü dünya algımızı nasıl etkilediği üzerine devam eden çalışma. Yetişkin deneyimlerimizin çoğunu, bu çocukluk deneyimlerinin yeniden canlandırması veya onlara verilen tepkiler oluşturuyor.”

Albüm duyurusuyla beraber grubun 2023’te geniş çaplı bir ‘dünya turu’na çıkacağı da duyuruldu. Söz konusu tur ABD ve komşusu Meksika hariç Batı Avrupa ülkelerinden oluşuyor. Listede Türkiye’den şehir yok.