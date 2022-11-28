Mısır ve Türkiye istihbaratı Mısır’da görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin görüşmesinden sonra iki ülkenin istihbarat heyetleri de görüştü.

Mısır ve Türkiye bayrakları. (Görsel: Arşiv)

Reuters’ın aktardığına göre konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, iki ülkenin istihbarat heyetlerinin hafta sonunda Mısır’da görüştüklerini söyledi.

Üst düzey bir Türk yetkili, iki ülke arasında ‘ciddi’ görüşmelerin başladığını, enerji alanı dahil olmak üzere kısa sürede ticari, askeri ve siyasi alanlardaki konular ele alınmaya başlayacağını kaydetti.

Erdoğan, kendisinin yakın olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 2013’te Sisi liderliğindeki ordu tarafından devrilmesinin ardından Mısır’a karşı sert tutum takınmış, iki ülke arasındaki ilişkiler durma noktasına gelmişti.

Erdoğan, geçen hafta Katar’da Sisi ile el sıkışmış ve ayrıca ayaküstü görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün, ilerleyen günlerde Mısır’a elçi atanabileceğini söyledi.