Çavuşoğlu: Mısır’a büyükelçi atanabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır’la normalleşmenin devam edeceğinin sinyallerini vererek ilerleyen zamanda büyükelçi atanabileceğini söyledi.

Erdoğan ve Sisi. Fotoğraf: AA

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

İkili 20 Kasım’da, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.

Mısır da bunu ilişkilerin geliştirilmesinde ‘bir başlangıç’ olarak kabul gördüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da benzer sinyalleri vererek “Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir” dedi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle ilgili de şunları dedi: “Süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç.”