Yeni Şafak’tan ‘Darbeci Erdoğan’ özrü

Yayımladığı bir habere “Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan…” diye başlayan Yeni Şafak gazetesi, bunun ‘kopyalama ve yapıştırmadan kaynaklanan bir hata’ olduğunu belirterek özür diledi.

AKP’ye yakın Yeni Şafak, Erdoğan’a ‘Darbeci’ dedi, sonra özür diledi. (Reuters)

Yeni Şafak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkındaki bir haberde “Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan” diye yazmıştı.

Hata gündeme oturunca gazeteden ‘özür’ açıklaması geldi.

Hatanın ‘kopyalama ve yapıştırma’dan kaynakladığı belirtilen açıklama şöyle: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazetemizin taşra baskısında yayınlanan haberi akşam gelen yeni gelişmeyle gece baskısında güncellenmiştir. Ancak ‘kopyalama ve yapıştırma‘ sırasında font bütünlüğünü sağlamak için ilk kelimeyi bırakan sayfa operatörü daha sonra bunu haberden silmeyi unutmuştur. Şehir baskılarında yaşanan bu teknik hata nedeniyle özür dileriz.”