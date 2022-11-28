Nebati, Körfez’le safları sıklaştırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan ticaret bakanıyla temasının ardından bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekonomi bakanıyla görüştü.

Fotoğraflar: Nureddin Nebati/Twitter

Geçen hafta Suudi Arabistan Türkiye’ye 5 milyar dolar mevduat yatırılması için müzakerelerde nihai aşamasında olduklarını açıklamıştı. Ardından Katar’ın Türkiye’ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak sokması için görüşmelerde son aşamaya gelindiği bildirilmişti.

Seçim yaklaştığı ve Merkez Bankası net rezervlerinin eksilerde olduğu bir ortamda hükümet Körfez ülkeleriyle görüşmeleri sıklaştırdı.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün Suudi Arabistan’ın Ticaret Bakanı ve heyetiyle görüştü.

Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile görüştü.

Nebati bugünse BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ile bir araya geldi.

Nebati, ‘değerli dostum’ diye hitap ettiği el-Mari ile ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği başta olmak üzere, bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.