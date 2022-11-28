Anket sonucu: Muhalefetin adayını ‘masa’ değil halk belirlesin

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre her 10 kişiden altısı muhalefetin cumhurbaşkanı adayını liderlerin değil halkın belirlemesi gerektiğini düşünüyor.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yedi aydan az bir süre kalmışken ‘altılı masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı hala belli değil. Muhalefet yetkilileri adayı ‘altılı masa’daki liderlerin belirleyeceğini söylerken ’emek ve özgürlük ittifakı’ ortak adaya destek verip vermeme konusunda ilkelere bakacaklarını belirtiyor.

MetroPOLL’ün anketi şirketin kurucu ve yöneticisi Özer Sencar’ın Twitter hesabından paylaşıldı.

Buna göre ankete katılanların sadece yüzde 20’si “Aday ‘altılı masa’da belirlenmeli” derken yüzde 11 “Tüm muhalefet partileri tarafından belirlenmeli” dedi.