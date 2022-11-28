Konut kredisinde gelire göre faiz uygulanacak

Konut üreticilerinin kilitlendiği konut kampanyasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Alt, orta ve üst gelir için üç farklı faiz oranı bulunması, kampanyada faiz oranlarının 0.69 ile 1.20 arasında olması öngörülüyor. Konutu canlandıracak kampanya aralıkta başlayacak.

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Hem konut kredi faizlerinin yükselmesi, hem de verilen kredi miktarının 300 bin TL bandında kalması, Türkiye’de konut satışlarını sert şekilde düşürürken, sektörün gözü kamunun başlatacağı kampanyaya kilitlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hazırlanacak kampanya ilgili olarak 12 Kasım’da müteahhitlerle bir araya gelerek beklentilerini aldı.

Nasıl Bir Ekonomi’den Leyla İlhan’ın haberine göre aralıkta çıkması beklenen kampanya kapsamında, kamu bankaları öncülüğünde, kişilere krediye ulaşma imkanı sunulacak. Alt, orta ve yüksek gelir grubuna göre üç farklı seçeneğin yer alacağı kampanyada, faiz oranlarının yüzde 0,69 ila 1,20 arasında olması bekleniyor. Kampanyanın, düşen yerli talebi yeniden artması, sektörün yeni yılın ilk iki-üç ayını hareketli geçirmesi ve inşaat için bekleyen projelerin de başlamasını sağlayacağı belirtiliyor.