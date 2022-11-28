Demirtaş, ‘adaylık’ ve ‘Kandil’ iddialarını reddetti

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt’un hakkındaki iddialarını yalanladı.

Bozkurt, Demirtaş’ın partisiyle arasının açıldığını, onu önümüzdeki seçimlerde aday gösterilmeyeceğini öne sürmüştü. Yazar ayrıca Demirtaş’la kendisiyle görüşen bir isme, “Dışarıda olsam Kandil’e gider, ‘Ya beni burada öldürün ya da silah bırakın’ derdim” dediğini iddia etmişti.

Demirtaş, yolladığı bir bilgi notunda, ‘barış için sarf edeceği çabanın bilindiğini ancak yazıdaki cümlenin kendisine ait olmadıgını’ ve HDP’yle adaylık konusunun zaten tartışılmadığını anlattı.

Demirtaş, Kısa Dalga yazarının iddialarını yalanladı. (HDP)

Bozkurt, 27 Kasım’daki yazısında şunları kaydetmişti: “Demirtaş, kendisine ziyarete gelen ve çok önemsediği isimlere ilginç açıklamalarda bulunuyor. Ona göre ‘amasız, fakatsız’ PKK silah bırakarak sivil siyasetin önünü açmalı. Daha ileri giderek, ‘Dışarıda olsam Kandil’e gider, ‘Ya beni burada öldürün ya da silah bırakın’ derdim’ cümlesini bile kurmuş.”

Bozkurt’un bu iddialarına Demirtaş, avukatları aracılığıyla yanıt vererek, yalanladı.

Bozkurt, Demirtaş tarafından iletilen mesajı Twitter adresinden şöyle paylaştı:

*Demirtaş avukatları aracılığıyla bana özel olarak çok kısa bir bilgi notu iletti. Yazımdaki iki unsura ilişkin bir düzeltme notu içeriyor. Barış için sarf edeceği çabanın bilindiğini ancak yazıdaki cümlenin kendisine ait olmadığını ayrıca yazımın bir karar haline dönüşmemiş olsa da HDP’nin kendisini aday olarak düşünmediği kısmına da, ortaklaşarak karar alınacağını belirterek, HDP yönetimiyle arasında gerginlik bulunmadığını da söyleyerek itiraz ediyor.

*Bana özel olarak gönderilmiş olmasına karşın yazımın çok yaygınlaşması nedeniyle Demirtaş’ın şahane üsluplu ve bol samimi selamlı bilgi notunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tez zamanda bunları uzun uzun tartışabilmek için aramızda olur.