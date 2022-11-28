AKP’li üye sorunca ortaya çıktı: ABB, bitkileri eski dönemden 85 kat ucuza almış

AKP’li meclis üyesi Nihat Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde peyzaj fiyatlarıyla ilgili soru önergesi verdi. ABB’nin bazı aynı bitkileri eski döneme göre 85 kata kadar daha ucuza aldığı ortaya çıktı.

ABB, bazı bitkileri eski döneme göre daha 85 kat ucuz almış. (AA)

Yalçın’ın ABB Meclisi’nde verdiği soru önergesinde şunları kaydetmişti: “Sayın Yavaş göreve geldiği günden bugüne kadar, Ankaralı çiftçilerden ne kadar ağaç ve bitki grubu ürünü almıştır? İsim, çiftçinin ismi, ilçesi, ürün cinsi, tutarı, alım tarihi ve ihale kayıt numaraları da içeren bir liste hazırlanarak aynı cevapla birlikte tarafıma verilmesini arz ediyorum.”

Yalçın’ın soru önergesi üzerine yapılan araştırmayla ABB’nin bazı aynı bitkileri eski döneme göre 85 kata kadar daha ucuza aldığı ortaya çıktı.

Alınan ağaç ve bitkilerden bazılarının karşılaştırmalı fiyat listesi şöyle: