Altaylı taraftarlar sabaha karşı Gürsel Aksel Stadı’ndan ayrıldı

Spor Toto 1’inci Lig’de yarıda kalan Göztepe-Altay karşılaşmasının ardından statta bekletilen Altaylı taraftarlar, stadı terk etti.

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Gürsel Aksel Stadı’nda bir Göztepe taraftarı ile Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in yaralanmasından sonra hakem tarafından tatil edilen müsabakada Altaylı futbolcular ile taraftarlar güvenlik gerekçesiyle statta bekletildi.

Altaylı futbolcuların Emniyet Müdürlüğü’ne ait minibüslerle stattan ayrılmasından sonra siyah-beyazlı taraftarlar da yaklaşık altı buçuk saat bekleyişin ardından 03:50 civarında polis ekipleri gözetiminde otobüslerle stadı terk etti.