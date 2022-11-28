Recep İvedik 7’den ilk fragman: Köy ranta açılıyor, elektrik faturası 900 lira

Komedi film serisi Recep İvedik’in yedinci filminden ilk fragman yayınlandı. Serinin son filmi, öncekilerden farklı olarak politik göndermelerle dolu.

Görsel: Youtube

9 Aralık’ta sadece Disney+’ta yayınlanacak filmin başrolünde her zaman olduğu gibi Şahan Gökbakar bulunuyor. Yönetmen koltuğuna da yine Togan Gökbakar oturuyor.

Bugün Youtube’dan yayınlanan fragmanda Recep, evinde otururken ekonomiden bahseden televizyon kanalları arasında geziniyor. O sırada kapı eşiğinin altından elektrik faturası olduğu anlaşılan bir kağıt uzatılıyor. Faturanın 900 lira olduğunu gören Recep fenalık geçiriyor.

Tanıtımın ilerleyen dakikalarında köyüne giden Recep, köyü tamamen yok edecek bir rant projesiyle karşı karşıya kalıyor. Fragman, derinleşen ekonomik krizde gelir eşitsizliğine dikkat çekerek altından tatlı yiyen zengin bir karaktere tepkiyle son buluyor.

Şahan Gökbakar’ın özellikle 2021’deki orman yangınlarından sonra kamuoyunda muhalif kimliğiyle öne çıkmaya başladığı biliniyor.