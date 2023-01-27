Akşam Postası / 27 Ocak 2023

Meral Akşener, aday için ‘anket’ istemiş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dünkü altılı masa toplantısında adayın anketlerle belirlenmesini istediği öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu, ‘Adaylıkta sıkıntı yok’ demiş
Cihan Paçacı’nın istifasının ‘perde arkası’: Taktik miydi?
Uçum’a göre Erdoğan ‘sıfırlandı’: Adaylığa engel yok
2018’deki seçimin yeni sistemle (başkanlık) yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu seçimde aday olabilir.
Erdoğan, HÜDA-PAR’a ittifak teklif etmiş
TİP’in ittifaka önerisi: Partiler, güçlü olduğu illerde kendi amblemiyle seçime girsin
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, partisinin parlamento seçimleri için emek ve özgürlük ittifakına önerisini Diken’e anlattı.
Muharrem İnce’den altılı masaya işbirliği teklifi
HDP’den Demirtaş’a adaylık teklifi
‘Evlat edindim’ demişti: Bakanlıktan Selin Ciğerci hakkında suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski eşi Gökhan Çıra ile birlikte evlat edindiklerini açıklayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
YSK’da seçim tecrübesi olan üye kalmadı
Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) oy kullanma ve karar verme organında yer alma hakkı olan üyelerin hiçbiri daha önce seçim döneminde kurulda görev almadı.
Sinan Ateş’in eşi konuştu, Semih Yalçın’a çıkıştı
Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yapınca sessizliğini bozdu.
Sinan Ateş cinayeti: MHP’li avukat tutuklandı
Rasmus Paludan bu kez Danimarka’da Kuran yaktı
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesini kınadı.
Bill Gates neden tarım arazisi topladığını anlattı
Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, aynı zamanda ABD’nin en büyük tarım arazisi sahibi. Bu durum Gates’i komplo teorilerinin de merkezine oturtuyor. Ancak Gates’e göre bu durum sadece bir yatırım politikası.
ChatGPT’den ‘kazandıracak’ borsa önerileri
Bloomberg muhabirleri, yapay zeka temelli sohbet robotu ChatGPT’den ABD borsasında çok kazandıracak bir yatırım fonu oluşturmasını istedi. ChatGPT, borsa uzmanlarından beklenecek ‘klasik’ yanıtlar verdi.