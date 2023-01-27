Akşam Postası / 27 Ocak 2023

Meral Akşener, aday için ‘anket’ istemiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dünkü altılı masa toplantısında adayın anketlerle belirlenmesini istediği öne sürüldü.

Uçum’a göre Erdoğan ‘sıfırlandı’: Adaylığa engel yok

2018’deki seçimin yeni sistemle (başkanlık) yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu seçimde aday olabilir.

TİP’in ittifaka önerisi: Partiler, güçlü olduğu illerde kendi amblemiyle seçime girsin

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, partisinin parlamento seçimleri için emek ve özgürlük ittifakına önerisini Diken’e anlattı.

‘Evlat edindim’ demişti: Bakanlıktan Selin Ciğerci hakkında suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski eşi Gökhan Çıra ile birlikte evlat edindiklerini açıklayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

YSK’da seçim tecrübesi olan üye kalmadı

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) oy kullanma ve karar verme organında yer alma hakkı olan üyelerin hiçbiri daha önce seçim döneminde kurulda görev almadı.

Sinan Ateş’in eşi konuştu, Semih Yalçın’a çıkıştı

Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yapınca sessizliğini bozdu.

Rasmus Paludan bu kez Danimarka’da Kuran yaktı

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesini kınadı.

Bill Gates neden tarım arazisi topladığını anlattı

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, aynı zamanda ABD’nin en büyük tarım arazisi sahibi. Bu durum Gates’i komplo teorilerinin de merkezine oturtuyor. Ancak Gates’e göre bu durum sadece bir yatırım politikası.

ChatGPT’den ‘kazandıracak’ borsa önerileri

Bloomberg muhabirleri, yapay zeka temelli sohbet robotu ChatGPT’den ABD borsasında çok kazandıracak bir yatırım fonu oluşturmasını istedi. ChatGPT, borsa uzmanlarından beklenecek ‘klasik’ yanıtlar verdi.