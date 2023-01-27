YSK’da seçim tecrübesi olan üye kalmadı

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) oy kullanma ve karar verme organında yer alma hakkı olan üyelerin hiçbiri daha önce seçim döneminde kurulda görev almadı.

YSK’da deneyimli üye kalmadı. (AA)

YSK’ya bu hafta üçü Yargıtay’dan ikisi de Danıştay’dan beş üye seçilmiş, YSK başkanı da Ahmet Yener olmuştu.

Ahmet Yener, başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Mahmut Akgün, Orhan Usta, Ali Ürker, Battal Öğüt 2020’nin ocak ayında seçilip YSK’ya gelmişti. Ali Çopur, Talip Bakır, İsmail Kalender, Fevzi Eroğlu ve Serdar Mutta’ysa son iki hafta içinde seçildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bu üyelerin seçim deneyimine dikkat çekti. En son seçimin 2019’da düzenlendiği düşünülünce bu isimlerin hiçbiri YSK’da seçim dönemini tecrübe etmedi.

Tecrübelilerin oy hakkı yok

Meclis’te grubu bulunan partiler de YSK’ya üye gönderebiliyor. Ama bu üyelerin oy kullanma ya da doğrudan kararları etkileme hakkı yok. Sadece toplantılara katılıp görüş bildirebiliyorlar.

AKP’den Isparta Milletvekili Recep Özel, CHP’den Mehmet Hadimi Yakupoğlu, HDP’den Rüştü Tiryaki, MHP’den Kürşat Türker Ercan, İYİ Parti’den de Mustafa Tolga Öztürk bu üyeler arasında.