Bloomberg muhabirleri, yapay zeka temelli sohbet robotu ChatGPT’den ABD borsasında çok kazandıracak bir yatırım fonu oluşturmasını istedi. ChatGPT, borsa uzmanlarından beklenecek ‘klasik’ yanıtlar verdi.

ChatGPT borsa için uzmanlara yönlendirdi. (AA)

Yatırımlarda artık borsa robotlarından yararlanıyor. Robotlar, borsadan toplanan verilerle tepe ve dip noktaları tespit edip insanlardan daha hızlı hamle yapabiliyor.

Hatta bazen düşüşlerin derinleşmesinin sorumlusu olarak robotların alım-satım yaptığı algoritmik işlemler gösteriliyor.

Bloomberg ekibi de sohbet robotu ChatGPT, borsa yatırımları konusunda sıkıştırmayı denedi. Robot, temkinli yorumlarıyla ekibin istediğini vermese de kurum analisti Eric Balchunas, ChatGPT’nin önerilerinin kötü olmadığını söyledi.

Balchunas, önerilerin çoğunun kurumsal yatırımcıyla benzer olduğunu belirtti. Piyasalarla ilgisiz olarak tasarlanan robot, başka bir yanıtında uzmanlara danışılmasını önerdi.

‘Uzmana danışmak önemli’

ChatGPT şunları kaydetti: “ABD borsasında çok kazandıracak bir yatırım fonu tasarlamak benim için mümkün değil, çünkü borsa endeksi öngörülemez ve geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Ayrıca, yatırım fonu derin bir piyasa analizine ve belirli yatırım hedeflerine göre oluşturulmalı, ama bende böyle bir bilgi ve uzmanlık bulunmuyor.”

ChatGPT ikinci bir yanıttaysa şunları yazdı: “Herhangi bir fona veya hisseye yatırım yapmadan önce muhtemel risk ve getirileri anlamak ve bunların yatırım hedefleriniz ve risk toleransınızla uyumlu olduğuna emin olmak için için bir uzmana danışmak önemli.”