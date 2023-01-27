Uzmanlardan borsa için ‘doğru şirket’ uyarısı

Uzmanlar, 2023’e dalgalı bir seyirde başlayan borsayla ilgili yatırımcılara ‘doğru şirket’ uyarısı yapıyor.

Fotoğraf: AA

Borsa, geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı oldu ve 2022’yi yüzde 194 değer artışıyla tamamladı. Reel getiri açısından bakıldığında da yatırımcısına kazandıran tek yatırım aracı oldu. Verilere göre 2022’de borsaya 1 milyon 427 bin 457 kişi girdi. Bu girişin büyük kısmıysa son aylardaydı.

Ancak borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Analizlerde ‘2023’ün volatilite yılı olacağı’ vurgusu ön planda.

Uzmanlar, 2022’de bilinçsizce hisse senedi piyasasına yatırım yapan kişilerin kazanmış dahi olsalar, 2023’te daha çok şansa ihtiyaçları olduğunu belirtiyor ve doğru şirket seçiminin önemini vurguluyor. Şirketlerin faaliyet raporlarını, finansal tablolarını ve araştırma şirketlerinin raporlarını takip etmek yatırımcılar için hayati önem taşıyor.

Şirket seçimi

Ekonomi gazetesinden Şenay Zeren’e konuşan iktisatçı Tuncay Turşucu, doğru şirket seçimi konusunda “Beklentisi ve hikâyesi olan şirketlerin, uygun piyasa çarpanlarından yapılan yatırımlar gelecekte büyük getiriler sağlayabilir. Henüz geleceği fiyatlamamış ve hikayesi olan şirketler doğru şirketlerdir” dedi.

Allbatross Portföy Fon Yöneticisi Gökhan Uskuay’ın uyarısıysa “Şirketlerin, sektörlerin döngüleri vardır. Bu döngüleri takip etmek için dünya, ülke ekonomisi ve politikalarını takip etmek zorundasınız” diye oldu.

Uskuay, şunları söyledi: ”Şirketin finansal ödeme kabiliyeti, borçları ve nakit dengesine dikkat edilmelidir. Şirketin operasyonel nakit yaratamaması gelecek dönemlerde döngüler ne olursa olsun gelir ve nakit yaratmasını engelleyecek temel unsurlar olacaktır. Doğru sektör ve şirket seçimi, ekonomik politikaların takibi önemli bir zaman da gerektirir, profesyonellerden yardım almalı ya da yönetimine bırakmak en doğru tercihtir.”