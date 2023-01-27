‘Evlat edindim’ demişti: Bakanlıktan Selin Ciğerci hakkında suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski eşi Gökhan Çıra ile birlikte evlat edindiklerini açıklayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra

Trans kadın Selin Ciğerci, önceki gün eski eşi Gökhan Çıra’yla evli olduğu dönemde evlat edinmek için başvurduklarını ve yakında bebeğinin geleceğini söylemişti.

Selin Ciğerci şunları kaydetmişti: “Ben her zaman anne olacağım diyordum. Evet anne oldum, teyzesiniz! Beni tebrik edebilirsiniz. Eski eşimle evliyken başvurularımızı yaptık, evlat edinmek için tüm belgeler hazır. Evladım yakında gelecek. Uzun zamandır odası var. Eski eşimle barışmak gibi bir durum yok. Çocuk bende kalacak, istediği zaman gelip alacak.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ysa yazılı bir açıklamayla Ciğerci’yi yalanladı.

Ciğerci ve Çıra’nın evlat edinmek için resmi başvuru yapmadığı belirtildi: “Cumhuriyet başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur.”