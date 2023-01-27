Kılıçdaroğlu, ‘Adaylıkta sıkıntı yok’ demiş

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in yazısına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarına adaylıkla ilgili ”O konuda sıkıntı yok” dedi.

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‘Üçüncü kez’ adaylık tartışmalarına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’ta düzenlenebilmesi için 10 Mart’ta yetkisini kullanacağını söylemişti.

Buna karşın muhalefetin adayı henüz belli değil.

Dün CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın sondan bir önceki toplantısı İYİ Parti genel merkezinde Meral Akşener’in ev sahipliğinde düzenlendi. Diken, toplantıda Kılıçdaroğlu’nun ilk defa liderlere “Partim aday olarak beni önerdi” diyeceğini yazmıştı.

Bu toplantıdan bir gün önceyse CHP lideri, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşmüştü.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarının “Sizin aday olmanızı bekliyoruz” desteğine karşılık “O konuda bir sıkıntı olmayacak” dediğini aktardı.

Zeyrek’e göre belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını ortak bir açıklamayla duyurmak istedi. Ama CHP lideri, altılı masa toplantısı öncesi böyle bir açıklamayı doğru bulmadı.