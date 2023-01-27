Muharrem İnce’den altılı masaya işbirliği teklifi

CHP’den istifa ederek parti kuran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim güvenliği için altılı masaya işbirliği teklif etti.

İlk turda aday çıkaracaklarını söyleyen İnce, ikinci turda altılı masanın adayını destekleme konusunda da “Bakarız” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. (Memleket Partisi)

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin MYK üyeleriyle birlikte gazetecilerle bir araya geldi, siyaset gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre İnce, altılı masaya seçim güvenliği ve sandıkların korunması konusunda işbirliği teklif etti.

İnce şunları söyle: “Altılı değil 26 masa kurun seçmen listelerini tarayalım. 200 bin sandığın güvenliğini nasıl sağlayacağımız konusunda 26’lı masa kuralım, sandıkları kontrol altına alalım. YSK’dan daha iyi örgütlenmişler de, şu da, bu da… Hiç inanmıyorum buna. 2018’de de bana bunu dediler, 12 bin kusür sandığa gözlemci koymamışlar. Altılı masaya teklifim, 26’lı masa kurun seçmen listesini araştıralım. Sandıklara sahip çıkalım. Bu konuda işbirliği yapalım.”

‘İkinci tura bakarız’

İnce, ittifakın adayı olmazsa ilk turda altılı masanın adayına destek olup olmayacaklarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Neden destekleyeyim? Böyle bir şey olur mu? Biz bir iddia ortaya koymuşuz. Biz ayrı bir siyasi partiyiz. Biz üyelerimizin önüne sandığı koyacağız, 100 bin imza için yola çıkacağız.”

İnce, seçimin ikinci tura kalması halinde duruma bakıp karar vereceklerini söyledi.