HDP’den Demirtaş’a adaylık teklifi

HDP, partinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşüldüğünü ama Demirtaş’ın ‘hukuki’ durumunun uygun olmadığını belirttiğini açıkladı.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

HDP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracağını duyurmuş ama altılı masaya kapıyı tamamen kapatmamıştı.

Ortak aday ihtimali halen geçerli olsa da HDP, kendi adayını belirleme sürecini başlatmıştı.

Parti, bu doğrultuda Selahattin Demirtaş’la da görüşüldüğünü kamuoyuna açıkladı.

Açıklamaya göre Demirtaş, teklif için teşekkür etti ve adaylık için hukuki durumunun uygun olmadığını söyledi.

HDP’nin açıklaması şöyle:

*Siyasi rehin olarak tutulan önceki dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ile bir heyetimiz, kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün (26 Ocak) Edirne Cezaevi’nde görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı.

*Emek ve özgürlük ittifakının adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

*Parti yönetimimiz de kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikir birliğini pekiştirdi.