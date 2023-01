Bill Gates neden tarım arazisi topladığını anlattı

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, aynı zamanda ABD’nin en büyük tarım arazisi sahibi. Bu durum Gates’i komplo teorilerinin de merkezine oturtuyor. Ancak Gates’e göre bu durum sadece bir yatırım politikası.

Fotoğraf: Reuters

Sosyal medya platformu Reddit’te ‘Sor Bana’ (Ask Me Anything- AMA) etkinliğine katılan Gates, bir kullanıcının “Neden bu kadar tarım arazisi satın alıyorsun” sorusuna şu yanıtı verdi: ”ABD’deki tarım arazilerinin dört binde birinden daha azına sahibim. Onları daha verimli hale getirmek ve daha fazla iş yaratmak için bu çiftliklere yatırım yaptım. İşin içinde büyük bir plan yok. Aslında tüm bu kararlar profesyonel bir yatırım ekibi tarafından verildi.”

Gates “Tarım sektörü önemli. Üretken tohumlar sayesinde ormanların yok edilmesinin önüne geçebilir ve halihazırda karşı karşıya oldukları iklim sıkıntısı konusunda Afrika’ya yardım edebiliriz” dedi.